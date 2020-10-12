Дуайт Ховард эмоционально отреагировал на первый в карьере титул чемпиона НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард записал эмоциональное видеообращение с кубком чемпиона НБА в руках.



«Все, кто меня сейчас видит, никогда не отказывайтесь от своей мечты. Вы способны на это, клянусь вам. Просто продолжайте бороться. Клянусь, никогда не сдавайтесь. Посмотри на это, бро!» – заявил Ховард на видео в сториз «Инстаграма».

Ховард впервые в карьере стал чемпионом НБА. Перед стартом сезона ни один клуб не хотел предлагать 8-кратному участнику Матча звёзд контракт из-за ряда скандалов, в которые он попадал в последние годы. «Лейкерс» решили предоставить Ховарду шанс после разрыва крестообразных связок у центрового Демаркуса Казинса, вылетевшего из строя на весь сезон 2019/2020.