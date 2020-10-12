Леброн Джеймс: большой привет покойному великому Стиву Джобсу

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после завоевания чемпионского титула НБА признался, что ему было трудно решиться отправиться на доигровку сезона в Орландо.

«Иногда я спрашивал себя, должен ли я быть здесь, в «пузыре»? Стоит ли жертвовать своей семьёй? Так много вещей терзали меня. Я никогда не был без семьи так долго. Днями скучал по дочери, наблюдая по Zoom, как она посещает детский сад. Пропустил 16-й день рождения сына. А вы знаете, какой это важный праздник, если у вас есть дети. Я не мог следить за тем, как растёт мой средний ребёнок. Так что, прежде всего, большой привет покойному великому Стиву Джобсу, потому что без него эти звонки через FaceTime с семьёй были бы невозможны», — приводит слова Леброна ASAP Sports.