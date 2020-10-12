Роб Пелинка высказался о Леброне и Дэвисе после завоевании титула чемпиона НБА

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, что нового за два года он узнал о Леброне Джеймсе.



«Леброн невероятно искренний и, я бы сказал, гораздо более вдумчивый, чем люди могут себе представить. Нет ни одной слишком большой или слишком маленькой задачи, в которой он не участвовал бы. Например, он может поговорить с поваром нашей команды, чтобы убедиться, что она справляется. Его дуэт с Энто Дэвисом – это то, к чему мы стремились. Мы действительно хотели превратить этот сезон в историю о двух капитанах.

Знаю, говорили, что я слишком близок к ним двоим. Они оба великие баскетбольные умы. Но важно было наладить взаимосвязь всей команды – не думать о ком-то конкретном в игровых аспектах или повседневных делах. Это залог величия», — приводит слова Пелинки ASAP Sports.