Роб Пелинка высказался о Леброне и Дэвисе после завоевании титула чемпиона НБА

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал, что нового за два года он узнал о Леброне Джеймсе.
«Леброн невероятно искренний и, я бы сказал, гораздо более вдумчивый, чем люди могут себе представить. Нет ни одной слишком большой или слишком маленькой задачи, в которой он не участвовал бы. Например, он может поговорить с поваром нашей команды, чтобы убедиться, что она справляется. Его дуэт с Энто Дэвисом – это то, к чему мы стремились. Мы действительно хотели превратить этот сезон в историю о двух капитанах.
Знаю, говорили, что я слишком близок к ним двоим. Они оба великие баскетбольные умы. Но важно было наладить взаимосвязь всей команды – не думать о ком-то конкретном в игровых аспектах или повседневных делах. Это залог величия», — приводит слова Пелинки ASAP Sports.
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