Фил Джексон: похоже, Леброн Джеймс кое-что перенял у Майкла Джордана и Коби Брайанта

11-кратный чемпион НБА, легендарный тренер Фил Джексон отметил лидерские качества форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, завоевавшего четвёртый титул за карьеру.

«Похоже, Леброн кое-что перенял у Майкла Джордана и Коби Брайанта. Это мышление типа: „Мы покажем им, кто мы есть на самом деле, с помощью нашей силы и нашего темперамента“. Это всегда представляет собой действенный способ мотивации. Леброн хорошо с этим справился. Я думаю, что его лидерство было качественным. Хотя я подвергал сомнению его лидерские качества в прошлом году, когда он играл с той группой молодых исполнителей. Но вот Джеймс теперь чувствует себя очень мотивированным. И это прекрасно», — приводит слова Джексона ESPN.