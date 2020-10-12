Леброн Джеймс: мама, ничто не может меня остановить!

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, ставший четырёхкратным чемпионом НБА, сразу после победы своей команды в финальной серии плей-офф с «Майами Хит» (4-2) позвонил маме.
«Ничто не может меня остановить. Надеюсь, ты и дальше будешь гордиться мной, мама», — сказал Леброн.
Видео доступно на странице журналиста Шэмса Чарании в «Твиттере».
Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3). Джеймс отыграл 260-й матч в плей-офф НБА. Таким образом, он вышел на чистое первое место по количеству игр в плей-офф, обойдя Дерека Фишера (259 матчей).
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