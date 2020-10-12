«Что они скажут теперь?» Грин ответил на шквал критики в «Инстаграме»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин ответил на критику болельщиков. В «сториз» своего «инстаграма» он опубликовал фото из раздевалки команды в чемпионской майке и с сигарой.
«Что они скажут теперь?» – подписал снимок Грин.
Ранее Дэнни заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийством после промаха баскетболиста из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (108:111).
Фото: instagram.com/greenranger14
Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
- 12 октября 2020
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