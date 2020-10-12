«Что они скажут теперь?» Грин ответил на шквал критики в «Инстаграме»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин ответил на критику болельщиков. В «сториз» своего «инстаграма» он опубликовал фото из раздевалки команды в чемпионской майке и с сигарой.

«Что они скажут теперь?» – подписал снимок Грин.

Ранее Дэнни заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийством после промаха баскетболиста из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (108:111).

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.