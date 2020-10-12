Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Что они скажут теперь?» Грин ответил на шквал критики в «Инстаграме»

«Что они скажут теперь?» Грин ответил на шквал критики в «Инстаграме»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин ответил на критику болельщиков. В «сториз» своего «инстаграма» он опубликовал фото из раздевалки команды в чемпионской майке и с сигарой.

«Что они скажут теперь?» – подписал снимок Грин.

Ранее Дэнни заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийством после промаха баскетболиста из-за трёхочковой линии в решающей атаке пятого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (108:111).

Фото: instagram.com/greenranger14

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020