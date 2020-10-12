Джеймс: 35-летний Леброн доминировал бы в соперничестве с самим собой 8-летней давности

35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил себя нынешнего с 27-летним, когда он завоевал первый в карьере чемпионский титул и стал MVP. В серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (4-2) Джеймс набирал 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.
«35-летний Леброн сказал бы 27-летнему: «Ты даже не знаешь свою игру». Ты даже не приблизился к реализации потенциала. Ты понятия не имеешь, на что способен. Если бы 35-летний Леброн сразился с 27-летним, он бы доминировал. Он бы доминировал в соперничестве с самим собой восьмилетней давности», – приводит слова Джеймса Clutch Points.
Джеймс в составе «Лейкерс» выиграл четвёртый титул за карьеру. Ранее он дважды выигрывал чемпионат НБА с «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс».
- 12 октября 2020
-
16:21
-
15:57
-
15:29
-
15:20
-
14:32
-
13:43
-
13:22
-
13:19
-
13:06
-
12:51
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
10:58
-
10:48
-
10:37
-
10:27
-
10:14
-
10:06
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:44
-
09:29
-
09:11
-
08:58
-
08:53
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:18
-
07:30
-
07:23
-
07:10
-
06:58