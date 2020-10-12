Джеймс: 35-летний Леброн доминировал бы в соперничестве с самим собой 8-летней давности

35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил себя нынешнего с 27-летним, когда он завоевал первый в карьере чемпионский титул и стал MVP. В серии финала плей-офф НБА с «Майами Хит» (4-2) Джеймс набирал 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.



«35-летний Леброн сказал бы 27-летнему: «Ты даже не знаешь свою игру». Ты даже не приблизился к реализации потенциала. Ты понятия не имеешь, на что способен. Если бы 35-летний Леброн сразился с 27-летним, он бы доминировал. Он бы доминировал в соперничестве с самим собой восьмилетней давности», – приводит слова Джеймса Clutch Points.

Джеймс в составе «Лейкерс» выиграл четвёртый титул за карьеру. Ранее он дважды выигрывал чемпионат НБА с «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс».