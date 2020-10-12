Яннис Адетокунбо отреагировал на чемпионство своего брата в составе «Лейкерс»

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поздравил своего брата Костаса с завоеванием чемпионского перстня НБА вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Поздравляю, Костас, я так чертовски горжусь! Ты чемпион НБА на всю жизнь! Это лучший способ представлять нашу семью и страну», — написал Яннис в социальной сети.

Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Инстаграме».

Костас Адетокунбо — младший брат Янниса. Он провёл первый сезон в составе «Лейкерс» и завоевал титул. Яннис в составе «Бакс» ни разу не доходил до финала плей-офф НБА.



Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.