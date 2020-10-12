Главный тренер «Барселоны» вылечился от коронавируса, но заразился один новый игрок

У одного из игроков «Барселоны» выявлен положительный результат теста на коронавирус, сообщила испанская команда на официальном сайте. В пресс-релизе испанского клуба также отмечается, что главный тренер Шарунас Ясикявичюс выздоровел и допущен к участию в двухматчевой неделе Евролиги.



Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас сдали положительный результат теста на прошлой неделе, поэтому пропустили выездной матч 2-го тура с «Зенитом» (70:74). В составе «Зенита» лучшую результативность показали Алекс Пойтресс (16 очков, 11 подборов), Билли Бэрон (16 очков), Кевин Пангос (15 очков), Кей Си Риверс (11 очков) и Уилл Томас (10 очков). У «Барселоны» выделились Никола Миротич (14 очков, 7 подборов), Алекс Абринес (11 очков) и Ник Калатес (9 очков).