Игрок «Клипперс» отреагировал на то, что его брат стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис поздравил своего брата Маркифа Морриса с завоеванием чемпионского титула в составе «Лейкерс».



«Вези трофей в Северную Филадельфию! Поздравляю, парень! Добавь это в свой профайл», — написал Маркус на своей странице в «Твиттере».



Позже он опубликовал ещё одно сообщение с фото. На снимке Маркус держит на руках своего маленького сына, они оба следят за празднованием чемпионства «Лейкерс» по телевизору.



«Мой мальчик увидел, как его дядя выиграл титул! Мейс Киф Моррис! Нет лучшего чувства в мире! Поздравляю, малыш!» — написал под фото Маркус.

Напомним, в шестом матче серии «Лейкерс» обыграли «Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.