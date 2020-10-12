Руководитель «Лейкерс»: мы не высовывались, пока наши соперники тратили сотни миллионов

Один из руководителей «Лейкерс» заявил, что команда всё время была сосредоточена на победе в чемпионате и не тратила ресурсы на пиар в СМИ.



«В то время как некоторые из наших так называемых принципиальных соперников в буквальном смысле тратили сотни миллионов, пытаясь выиграть в медиасреде, мы не высовывались и думали о баскетболе. Потому что единственная вещь, о которой мы когда-либо беспокоились, — это победа в чемпионате», – приводит слова сотрудника «Лейкерс» ESPN.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.