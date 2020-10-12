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Кармело Энтони решил, в каком клубе продолжить карьеру

Кармело Энтони решил, в каком клубе продолжить карьеру
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард Кармело Энтони, чей контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс» подошёл к концу, определился с дальнейшими планами. Ветеран лиги не намерен завершать карьеру. Энтони хочет и дальше выступать в команде из Орегона, сообщает TMZ.

Напомним, что Энтони подписал контракт с «Портлендом» уже в ходе сезона, а до этого долго не мог найти новую команду. Кармело признавался, что был близок к уходу из спорта.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Энтони в итоге успел принять участие в 58 матчах, набирая в них 15,4 очка, собирая 6,3 подбора и совершая 1,5 передачи. В плей-офф форвард помог своей команде в пяти матчах, набирая в них 15,2 очка, собирая 5,0 подбора, совершая 2,0 передачи и 1,0 перехвата.

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