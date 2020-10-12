«Химки» сыграют в Испании тем же составом, что и с «Жальгирисом»

«Химки» во вторник отправятся в Испанию на матчи Евролиги с «Реалом» и «Басконией» тем же составом, что играл в последнем матче с литовским «Жальгирисом». Возможно появление еще одного-двух молодых баскетболистов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу подмосковного клуба.
«Химки» 14 октября сыграют в Мадриде c «Реалом», 16-го — в Витории с «Басконией». Стало известно, что Евролига не планирует переносить матчи «Химок» и «Зенита» из Санкт-Петербурга, несмотря на просьбы обоих клубов.
На матч с «Жальгирисом» 10 октября в заявку «Химок» вошли восемь игроков (Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Девин Букер, Йонас Жеребко, Дайрис Бертанс, Владислав Одиноков), при этом Бертанс был включен только для количества и не выходил на площадку.
Ранее положительный результат тестов на коронавирус в «Химках» был у Яниса Тиммы, Джордана Мики, Грега Монро, Евгения Воронова и Максима Барашкова. Из-за травм не играют Алексей Швед, Стефан Йович и Андрей Десятников.
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