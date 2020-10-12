Источник: «Зенит» не поехал на матч Евролиги в Испанию

Команда «Зенит» не поедет на матч третьего тура Евролиги с «Басконией», сообщает обозреватель Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на источники.

Петербуржцы запрашивали у руководства Евролиги переноса двух встреч, но, как сообщает тот же источник, «Зенит» не получил никакого ответа от боссов лиги.

«Зенит» 13 октября должен сыграть на выезде с испанской «Басконией», а 15 октября — с «Валенсией». В случае неявки команде могут присудить техническое поражение.

Добавим, что в команде из Санкт-Петербурга выявлено 11 случаев коронавируса, в том числе заразилось 8 игроков. В их числе капитан Матеуш Понитка, а также Артурас Гудайтис, Билли Бэрон, Кевин Пангос, Владислав Трушкин и Остин Холлинз.