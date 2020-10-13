«Ливерпуль» приобщился к победе Леброна и «Лейкерс» в НБА

Футбольный клуб «Ливерпуль» приобщился к завоеванию «Лос-Анджелес Лейкерс» и лидером команды Леброном Джеймсом титула чемпиона НБА.
«Ливерпуль» опубликоваль на своей странице в «Твиттере» фото Леброна Джеймса, где он в футболке клуба.
Красные в 2020-м выигрывают трофеи. Поздравляем с титулом, «Лейкерс« и Леброн Джеймс!" — подписал «Ливерпуль» фото.
Отметим, что Леброн является частичным владельцем акций «Ливерпуля».
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.
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