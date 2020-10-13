В «Лейкерс» внесли ясность о проведении чемпионского парада
Дата чемпионского парада «Лос-Анджелес Лейкерс» до сих пор неясна, учитывая текущие обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.
После консультации с городом и округом Лос-Анджелес «Лейкерс» объявили на своей странице в «Твиттере», что они проведут «радостное и инклюзивное» публичное празднование, когда это будет сочтено безопасным.
Парад вряд ли состоится в ближайшем будущем, но фанатам «Лейкерс» всё же удалось продемонстрировать свою поддержку, поприветствовав клуб по возвращении в Лос-Анджелес. Не обошлось и без массовых беспорядков. Полиции Лос-Анджелеса пришлось задерживать нарушителей спокойствия. «Лейкерс» в 17-й раз в истории стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Майами Хит» (4-2).
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