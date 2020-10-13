Дональд Трамп саркастически отреагировал на чемпионство Леброна и «Лейкерс» в НБА

Президент США Дональд Трамп высказался о чемпионстве «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброна Джеймса в НБА.

«Количество просмотров финала НБА упало почти на 70%, уступив даже случайным футбольным матчам в воскресенье вечером. Может, финал смотрели в Китае, но я в этом сомневаюсь. Нулевой интерес!» — написал Трамп на своей странице в «Твиттере».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.