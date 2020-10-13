Энтони Дэвис лаконично ответил на вопрос о выборе величайшего между Леброном и Джорданом

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметил уникальность своего одноклубника Леброна Джеймса, однако отказался ставить его выше легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Леброн другой. Я из Чикаго, поэтому люблю Майкла Джордана. Всё, что я могу сказать, — это тяжёлый спор. Мы должны говорить фактами. Леброн определенно укрепил свой статус, когда выиграл этот титул сегодня вечером», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.
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