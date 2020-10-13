Леброн Джеймс сделал первый твит после завоевания «Лейкерс» чемпионского титула

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал первую запись в социальной сети «Твиттер» после завовения титула чемпиона НБА сезона-2019/2020.

Леброн Джеймс — четырёхкратный MVP, четырёхкратный чемпион и четырехкратный MVP финальных серий НБА.

«444» — написал Леброн, разместив фото с чемпионским Кубком.

Фото доступно в «Твиттере» Леброна Джеймса.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.

