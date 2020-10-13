Леброн Джеймс был очень близок к тому, чтобы покинуть «пузырь» НБА прямо по ходу плей-офф

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был очень близок к отъезду из «пузыря» НБА в Орландо после того, как «Милуоки Бакс» устроили импровизированный уход с матча плей-офф с «Орландо Мэджик» в первом раунде в качестве ответа на стрельбу в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, сообщает ESPN.

Джеймс поддержал решение «Бакс» не играть запланированную встречу, поскольку случай Блейка стал очень обсуждаемым среди чернокожих, которые считали инцидент вопиющим примером злоупотребления полицией своими полномочиями. Позиция Леброна кардинально изменилась только после того как он и президент профсоюза игроков НБА Крис Пол поговорили с бывшим президентом США Бараком Обамой, который убедил их завершить сезон и при этом высказывать свою гражданскую позицию.