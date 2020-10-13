Леброн Джеймс отправил чёткий месседж в ответ на шквал критики в свой адрес

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс записал обращение к своим хейтерам, которые продолжают критиковать его после завоевания четвёрого титула чемпиона НБА за карьеру.

«Что они теперь говорят? Я знаю, что они придумают еще один повод придраться, который никто никогда не использовал в истории баскетбола. Угадайте, что они говорят? Пожалуйста, сделайте это! Они говорят, что носить корону — тяжёлая ноша. Давайте же сделаем это!», — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.