Джини Басс переписала историю НБА

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс вошла в историю НБА после завоевания чемпинского титула свой командой.

Басс стала первой женщиной-владельцем клуба НБА с контрольным пакетом акций, которая привела организацию к чемпионству. Баскетбольная ассоциация Америки, образованная в 1946 году, через три года объединилась с Национальной баскетбольной лигой и образовала НБА. Более 70 лет ни одна женщина не выиграла титул в качестве мажоритарного владельца.

59-летняя Басс стала владельцем контрольного пакета акций «Лейкерс» в 2017 году после судебной тяжбы с братьями. Её отец Джерри Басс выиграл 10 титулов НБА как владелец команды с 1979 года до своей смерти в 2013 году.

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