Джини Басс переписала историю НБА

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс вошла в историю НБА после завоевания чемпинского титула свой командой.
Басс стала первой женщиной-владельцем клуба НБА с контрольным пакетом акций, которая привела организацию к чемпионству. Баскетбольная ассоциация Америки, образованная в 1946 году, через три года объединилась с Национальной баскетбольной лигой и образовала НБА. Более 70 лет ни одна женщина не выиграла титул в качестве мажоритарного владельца.
59-летняя Басс стала владельцем контрольного пакета акций «Лейкерс» в 2017 году после судебной тяжбы с братьями. Её отец Джерри Басс выиграл 10 титулов НБА как владелец команды с 1979 года до своей смерти в 2013 году.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в Твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 13 октября 2020
-
09:26
-
09:00
-
08:57
-
08:54
-
08:49
-
08:41
-
08:35
-
08:31
-
08:22
-
08:18
-
08:09
-
08:03
-
07:58
-
07:49
-
07:45
-
07:38
-
07:33
-
07:28
-
07:03
-
00:51
- 12 октября 2020
-
23:36
-
23:30
-
23:13
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:24
-
20:59
-
20:45
-
20:18
-
19:52
-
18:58
-
17:55
-
17:48
-
17:33