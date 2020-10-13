«Ах ты плакса!» Энтони Дэвис рассказал, как Леброн Джеймс мотивировал его в финале НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что сказал ему в качестве мотивационной речи одноклубник Леброн Джеймс за несколько минут до победы в шестом матче финальной серии с «Майами Хит» (106:93, 4-2).

«Леброн начал дразнить меня. Он сказал: «Ты мягкий. Ах ты плакса!». Это было невероятное ощущение и очень эмоциональный момент для меня. Я просто начал плакать, я не мог сдержаться. Я хотел этого всю свою карьеру, и это только первый титул», – приводит слова Дэвиса Basketball News.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.

