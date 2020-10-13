Джимми Батлер вернулся в спортзал сразу после поражения в финале плей-офф НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер пришёл в спортзал уже на следующий день после поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии плей-офф НБА (2-4).



Батлер не хочет терять время и уже готовится к сезону-2020/2021. В финальной серии с «Лейкерс» Батлер набирал в среднем 26,2 очка, 8,3 подбора и 9,8 передачи. Джимми пообещал вернуть команду в финал в следующем сезоне.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.