Леброн Джеймс сделал апдейт по фильму «Космический джем—2»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после завоевания своего четвёртого титула чемпиона НБА рассказал, как обстоят дела со съёмками фильма «Космический джем—2».



«Да, конечно-конечно. Мы сделаем это — закончим «Космический джем-2». Выход фильма всё ещё запланирован на предстоящее лето», — приводит слова Джеймса Clutch Points.



Напомним, именно Леброн сыграет главную роль в фильме «Космический джем—2». Анонсировано также появление Энтони Дэвиса, Клэя Томпсона и Дэмьена Лилларда.

Первая часть ленты в жанре семейной комедии с элементами фантастики вышла на экраны в 1996 году. Главную роль в ней сыграл легендарный Майкл Джордан. Помимо него в фильме снимались такие звёзды НБА, как Ларри Бёрд, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Магси Богз, Ларри Джонсон, Шон Брэдли.



Кассовые сборы тогда составили более $ 230 млн, при этом бюджет фильма составлял $ 80 млн.