Управленцы НБА рассказали, как «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс»

По мнению ряда управленцев НБА, в лиге намечается серьёзное противостояние между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз», и последним важно правильно укрепиться в межсезонье, пишет инсайдер Кевин О'Коннор.

«На прошлой неделе сразу несколько руководителей из разных команд написали мне, что «Уорриорз» следует взять хорошего «большого», если они хотят пройти «Лейкерс», – цитирует О'Коннора Hoop Central в «твиттере».

Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.



Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.