«Лейкерс» выдадут чемпионский перстень игроку, который не принимал участия в плей-офф
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение вручить чемпионский перстень Эйвери Брэдли, хотя он и не принимал участия в плей-офф, сообщает NBAHolics.
Брэдли был одним из самых важных игроков «Лейкерс» в регулярном чемпионате. Он провёл 44 игры из 49 возможных, в среднем набирая по 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи. Перед рестартом сезона 30-летний защитник решил не следовать за командой в Орландо, так как не был уверен в безопасности относительно возможного заражения коронавирусом и переживал за здоровье своего сына.
В «Лейкерс» отметили, что, хоть Брэдли и не принимал участия в плей-офф, он ежедневно общался с партнёрами, с помощником Фрэнка Вогеля Филом Хэнди и принимал активное участие в жизни команды.
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