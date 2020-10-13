Ричард Джефферсон высмеял Янниса Адетокунбо после чемпионства Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА, ныне телеведущий Ричард Джефферсон потроллил звезду «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо с помощью известного мема «до и после».
Джефферсон опубликовал рядом две картинки. На первой Яннис читает газету, в которой сообщается, что он получил приз MVP. А на втором кадре уже изображён Леброн Джеймс. Он также читает газету, но на её передовице речь идёт о чемпионстве «Лос-Анджелес Лейкерс».
Фото доступно на странице Ричарда Джефферсона в «Твиттере».
Адетокунбо превзошёл Леброна за звание MVP сезона, но вместе с командой вылетел во 2-м раунде плей-офф.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.
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