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«Фенербахче» объявил о кадровых потерях перед матчем с ЦСКА

«Фенербахче» объявил о кадровых потерях перед матчем с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба «Фенербахче» на официальном сайте сообщила, что в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги турецкой команде не смогут помочь два игрока. Речь идёт о защитнике Мелихе Махмутоглу и центровом Ахмете Дювериоглу.

Махмутоглу продолжает восстановление после повреждения икроножной мышцы на правой ноге, а Дювериоглу – лечение фасеточного синдрома.

Матч «Фенербахче» — ЦСКА состоится завтра, 14 октября. Начало – в 20:45 мск.

В первых двух турах «армейцы» на выезде уступили «Барселоне» со счётом 66:76, а затем на домашней площадке взяли верх над «Маккаби» — 76:72.

«Фенербахче» выиграл оба стартовых матча в Евролиге: в 1-м туре — с белградской «Црвеной Звездой» (77:63), а во 2-м — с «Анадолу Эфес» (80:71).

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