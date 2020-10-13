«Фенербахче» объявил о кадровых потерях перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Фенербахче» на официальном сайте сообщила, что в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги турецкой команде не смогут помочь два игрока. Речь идёт о защитнике Мелихе Махмутоглу и центровом Ахмете Дювериоглу.



Махмутоглу продолжает восстановление после повреждения икроножной мышцы на правой ноге, а Дювериоглу – лечение фасеточного синдрома.



Матч «Фенербахче» — ЦСКА состоится завтра, 14 октября. Начало – в 20:45 мск.



В первых двух турах «армейцы» на выезде уступили «Барселоне» со счётом 66:76, а затем на домашней площадке взяли верх над «Маккаби» — 76:72.



«Фенербахче» выиграл оба стартовых матча в Евролиге: в 1-м туре — с белградской «Црвеной Звездой» (77:63), а во 2-м — с «Анадолу Эфес» (80:71).