Энес Кантер принял решение по новому контракту

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер планирует отказаться от опции по продлению контракта с нынешним клубом и хочет рассмотреть вариант с переездом в другой город США. Об этом сообщает BasketUSA со ссылкой на The Athletic.
У Кантера есть опция на $ 5 млн на сезон-2020/2021. Однако турецкий игрок хотел бы подписать долгосрочный контракт с другим клубом, при этом он желает перебраться в город с более тёплым климатом или туда, где мог бы активизировать свои политические усилия – Вашингтон, Нью-Йорк или Чикаго.
Кантер в этом сезоне сумел принять участие в 58 матчах регулярного сезона за «Селтикс», набирая в среднем за игру 8,1 очка и 7,4 подбора за 16,9 минуты.
Энес выбран под 3-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Юта Джаз». Он также успел поиграть за «Оклахома-Сити Тандер» (2015-2017), «Нью-Йорк Никс» (2017-2019) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (2019).
В мае 2017 года паспорт Кантера был аннулирован правительством Турции, через шесть дней был выдан ордер на его арест. Энес был объявлен членом «террористической группировки», который был обязан явиться в Турцию для суда под угрозой лишения гражданства. В сентябре 2017-го Кантер объявил себя человеком без гражданства.
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