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Иностранные дипмиссии пытаются помочь «Зениту» избежать наказания за неявку на матчи

Иностранные дипмиссии пытаются помочь «Зениту» избежать наказания за неявку на матчи
Баскетбол / Евролига 0

Ситуация вокруг пропуска «Зенитом» матчей Евролиги продолжает оставаться неопределённой. 12 октября стало известно, что руководство Евролиги склоняется к тому, чтобы в случае неявки команды на матчи 3-го и 4-го туров засчитать петербуржцам технические поражения.

Но российская команда ещё может избежать сурового наказания.

За этот вопрос взялись представитель иностранных дипломатических миссий стран, чьи представители также выступают в Евролиге. По сведениям испанских СМИ, к переговорам также подключились испанские парламентарии. Если переговорный процесс пройдёт успешно, «Зенит» избежит технических поражений, сообщает «Спорт день за днём».

Напомним, в двух стартовых матчах турнира команда Хави Паскуаля побеждала.

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