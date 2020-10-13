Марк Кьюбан: Хочется, чтобы США могли решить все мировые проблемы. Но мы не можем

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о взаимоотношениях между НБА и Китаем.

«Я уделяю приоритетное внимание внутренним вопросам. Я против нарушений прав человека во всём мире. Китай — не единственная страна, где нарушаются права человека. Любые нарушения прав человека где-либо — это неправильно.

Они наши клиенты. Я нормально веду дела с Китаем. Хочется, чтобы мы могли решить все мировые проблемы. Но мы не можем», — приводит слова Кьюбана Clutch Points.

Напомним, в октябре прошлого года китайский канал CCTV приостановил трансляции НБА из конфликта между Китаем и лигой, спровоцированного твитом генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге.