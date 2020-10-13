Самый дорогой игрок Европы заразился коронавирусом

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич заразился коронавирусом, сообщает Eurohoops.
Миротич объявил, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Баскетболист пропустит матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией». Ранее положительные тесты на коронавирус в «Барселоне» сдали главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Главный тренер команды вылечился менее чем через две недели после заражения.
Миротич, получающий рекордные для европейского баскетбола $ 5,4 млн в год, недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.
Напомним, Евролиге пришлось отменить два матча «Зенита» из-за вспышки коронавируса в клубе. «Химки» и АСВЕЛ с трудом набирают минимальное количество игроков в заявку, используя представителей молодёжной команды.
- 13 октября 2020
-
19:12
-
19:07
-
17:37
-
16:40
-
16:04
-
15:40
-
14:58
-
12:59
-
12:37
-
12:00
-
11:22
-
10:45
-
10:24
-
09:47
-
09:26
-
09:00
-
08:57
-
08:54
-
08:49
-
08:41
-
08:35
-
08:31
-
08:22
-
08:18
-
08:09
-
08:03
-
07:58
-
07:49
-
07:45
-
07:38
-
07:33
-
07:28
-
07:03
-
00:51
- 12 октября 2020
-
23:36