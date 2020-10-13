Самый дорогой игрок Европы заразился коронавирусом

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич заразился коронавирусом, сообщает Eurohoops.



Миротич объявил, что чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Баскетболист пропустит матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией». Ранее положительные тесты на коронавирус в «Барселоне» сдали главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Главный тренер команды вылечился менее чем через две недели после заражения.

Миротич, получающий рекордные для европейского баскетбола $ 5,4 млн в год, недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.

Напомним, Евролиге пришлось отменить два матча «Зенита» из-за вспышки коронавируса в клубе. «Химки» и АСВЕЛ с трудом набирают минимальное количество игроков в заявку, используя представителей молодёжной команды.