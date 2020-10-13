«Хьюстон» определил фаворита на пост главного тренера

Руководство «Хьюстон Рокетс» определилось с основным кандидатом на пост главного тренера техасской команды. Им стал экс-наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю, сообщает MSN.
Лю, проработавший минувший сезон в качестве ассистента Дока Риверса в «Лос-Анджелес Клипперс», может также возглавить команду из Калифорнии, так что у 43-летнего специалиста имеется сразу несколько вариантов.
Напомним, в качестве главного тренера Тайрон Лю работал только в «Кливленд Кавальерс». В 2016 году Лю привёл команду из Огайо к завоеванию титула, тогда «Кавс» отыгрались в серии с «Голден Стэйт Уорриорз» со счёта 1-3.
После неудачного старта сезона-2018/2019 Лю был уволен с поста главного тренера «Кливленд Кавальерс». В регулярных чемпионатах он провёл с этой командой 211 матчей, победив в 128 из них.
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