Дуайт Ховард отпраздновал титул с молодой подругой — баскетболисткой WNBA

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард отпраздновал завоевание титула чемпиона НБА в компании своей девушки, 23-летней баскетболистки WNBA, выступающей в «Финикс Меркури», Тией Купер.

Девушка выложила соответствующее видео на своей странице в «Твиттере».

34-летний Ховард впервые завоевал титул чемпиона НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионами лиги в семнадцатый раз, таким образом они по этому показателю сравнялись с «Бостон Селтикс».

Ховард в чемпионском сезоне принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 7,5 очка и собирая 7,3 подбора. В плей-офф на счету ветерана лиги 18 матчей (7 — в старте), в которых он набирал 5,8 очка, собирал 4,6 подбора и совершал 0,5 передачи.