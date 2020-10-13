Смит: Леброн Джеймс — номер два в истории. А мне говорят, что это проявление ненависти

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поставил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на второе место в списке величайших игроков всех времён.

«Бог знает, сколько игроков прошли через НБА. Я сказал, что Леброн Джеймс находится на вершине баскетбольной горы Рашмор. Номер два в истории баскетбола. А Кендрик Перкинс говорит: «Это ненависть, это ненависть». Позвольте мне задать вам вопрос, Кендрик Перкинс: если это ненависть, тогда, чёрт возьми, что такое любовь? Что такое настоящая любовь, Кендрик Перкинс? Ты знаешь, что это такое? Этот парень — номер два в истории. И это с учётом шести поражений в финалах НБА в его резюме. Я всё равно ставлю его на второе место в истории баскетбола. А люди вроде тебя говорят мне: «Боже мой, почему ты ненавидишь Леброна Джеймса». Какая же это ненависть?» — приводит слова Смита Fadeaway World.