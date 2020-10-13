«Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией»

В Валенсии завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Валенсия» принимал «Барселону».
Хозяева неплохо стартовали и выиграли первую четверть с преимуществом в три очка — 19:16. Но уже во второй десятиминутке «Барса» немного сократила отставание — 33:35. Решающей в игре стала третья четверть, в которой каталонцы совершили мощный рывок и не только отыгрались, но повели в счёте с двузначным преимуществом — 54:44. В заключительном игровом отрезке «Валенсия» не оставляла попыток отыграться, но гости контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 71:66.
Самым результативным в составе победителей стал набравший 15 очков Роландс Смитс. У «Валенсии» 13 очков на счету Бояна Дублевича, столько же в активе Николы Калинича.
В других матчах дня «Анадолу Эфес» обыграл в гостях «Альбу» (93:72), а «Жальгирис» на выезде переиграл «Црвену Звезду» (75:69).
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