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«Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией»

«Барселона» одержала гостевую победу над «Валенсией»
Баскетбол / Евролига 0

В Валенсии завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Валенсия» принимал «Барселону».

Хозяева неплохо стартовали и выиграли первую четверть с преимуществом в три очка — 19:16. Но уже во второй десятиминутке «Барса» немного сократила отставание — 33:35. Решающей в игре стала третья четверть, в которой каталонцы совершили мощный рывок и не только отыгрались, но повели в счёте с двузначным преимуществом — 54:44. В заключительном игровом отрезке «Валенсия» не оставляла попыток отыграться, но гости контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 71:66.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 15 очков Роландс Смитс. У «Валенсии» 13 очков на счету Бояна Дублевича, столько же в активе Николы Калинича.

В других матчах дня «Анадолу Эфес» обыграл в гостях «Альбу» (93:72), а «Жальгирис» на выезде переиграл «Црвену Звезду» (75:69).

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
66 : 71
Барселона
Барселона, Испания
Валенсия: Дублевич - 13, Калинич - 13, Вивес - 7, Деррик Уильямс - 7, Препелич - 6, ван Россом - 6, Лабери - 5, Маринкович - 3, Сан Эметерио - 3, Тоби - 2, Херманнссон - 1, Прадилья
Барселона: Шмитс - 15, Калатес - 14, Абринес - 11, Дэвис - 11, Хиггинс - 10, Клавер - 4, Ориола - 4, Ханга - 2, Больмаро, Курич, Мартинес, Эртель
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