«Становится хуже и хуже». Итудис высказался о ситуации в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, как проходит подготовка команды к матчу третьего тура Евролиги с «Фенербахче», а также поделился мнением о ситуации в Евролиге, где фиксируется всё больше случаев коронавируса.
«У «Фенербахче» новый тренер, новая система, при этом по сей день соперники не потерпели ни одного поражения, выиграв оба матча Евролиги и три встречи турецкого чемпионата. Готовимся к матчу очень серьёзно, несмотря на все обстоятельства, едем в Стамбул, чтобы бороться. Очень уважаю клуб «Фенербахче», Евролигу и всех людей, которые в нём работают.
При этом считаю, что текущая ситуация в меньшей степени относится к игре. Во время подготовки на нашем пути возникло много препятствий. Ситуация в целом становится хуже и хуже. У «Химок» не хватает здоровых игроков, «Зенит» вообще не поехал на выезд. Не знаю пока, как всё в итоге для них сложится… У «Виллербана» много случаев заражения. У нас тоже четверо заболевших и ещё больше в ЦСКА-2.
Могу упомянуть ещё много команд, которые играли с «Барселоной» и другими, а ведь я – просто тренер. Поверьте, турнир теряет соревновательную составляющую, чувство справедливости и активности. При этом мы готовимся, насколько возможно, потому что ждём результаты тестов из лаборатории. И я не ищу оправданий! Мы поедем и дадим бой – впятером, вшестером или всемером – неважно, сколько игроков будут здоровыми. Потому что никто, кроме нас и игроков, не скажет, кто и насколько важен для команды", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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