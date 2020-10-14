Новицки высказался о назначении Нэша в «Нетс» и объяснил. почему не захотел работать с ним

Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки верит в успех бывшего одноклубника двукратного MVP НБА Стива Нэша на посту главного тренера «Бруклин Нетс», но ответил отказом на предложение присоединиться к его штабу из-за усталости от баскетбола.
«Прежде всего, я не знаю, смогу ли я работать где-нибудь, кроме как в «Даллас Маверикс». Во-вторых, я просто думаю, что сейчас неподходящее время. Мне нравится быть с семьёй. Я настолько насытился баскетболом, что даже не думал об этом. Стива Нэша ждёт интересная работа. Будет много проблем, но я думаю, он готов к этому. Для меня он всегда был прирождённым лидером с позитивным настроем. Он всегда был первым, кто подбадривал остальных, когда случались трудные моменты. Он был одним из самых позитивных товарищей по команде, с которыми я когда-либо выступал. Я думаю, он будет великолепен в роли главного тренера. Он узнает больше о ситуациях с тайм-аутами и тому подобном, но у него уже есть всё, что нужно, чтобы быть прирождённым лидером», — приводит слова Новицки Dallas Morning News.
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