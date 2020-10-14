Рэджон Рондо объяснил, что отличает Леброна Джеймса от всех остальных игроков

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо высказал своё мнение о партнёре по команде Леброне Джеймсе.

«Дисциплина – это то, что отличает Леброна от всех остальных. Сколько он вкладывает в своё тело. У него, возможно, лучший тренер всех времён… И его IQ находится на совершенно другом уровне», — приводятся слова Рондо в «твиттере» First Take.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета, игроки «Лейкерс», — 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию со счётом 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом — «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.