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Эксперт: Джордан — полнейший неудачник до Пиппена. Мы делаем вид, что у него 6 лет карьеры

Эксперт: Джордан — полнейший неудачник до Пиппена. Мы делаем вид, что у него 6 лет карьеры
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Ник Райт скептически относится к рассказам о величии шестикратного чемпиона лиги в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

«Я уже три года веду эти дебаты по телевидению. Процитирую великую Мишель Обаму — я всегда стараюсь держать голову высоко, когда другие её опускают. Я всегда старался вести позитивную дискуссию, в отличие от того, что мне нужно сделать прямо сейчас. Мне нужно рассказать вам то, что СМИ не хотят, чтобы вы знали о Майкле Джордане. Вот некоторые факты. До того, как в «Чикаго Буллз» появился Скотти Пиппен, Джордан был полнейшим неудачником. Никогда даже не превышал отметку 50% побед в регулярном чемпионате. Ларри Бёрд. Лучший игрок, когда Джордан пришёл в НБА. Вы знаете, сколько раз Майкл обыграл Ларри в плей-офф? Я имею в виду даже не серию, а одну игру плей-офф. Ответ на это вопрос — ноль. За всю карьеру Джордана на Востоке было три суперкоманды: «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Орландо Мэджик». Его результат в сериях плей-офф против этих трёх команд — 2-6.

После того, как династия «Пистонс» угасла, вы знаете, сколько команд на Востоке на пути Джордана к титулу включали более одного члена Зала славы? Только команда Майкла. У него в команде были Пиппен, а затем Пиппен и Деннис Родман. И наконец, последний момент: мы делаем вид, что карьера Джордана длилась всего шесть лет. Все «съели» историю о Майкле за этот период. Мы просто делаем вид, что ничего другого не произошло. У Ларри Бёрда, Карима Абдул-Джаббара, Мэджика Джонсона, Айзеи Томаса, Хакима Оладжьювона, Клайда Дрекслера, Шакила О'Нила, Коби Брайанта, Дэвида Робинсона и Тима Данкана тоже были титулы во время карьеры Джордана», — приводит слова Райта Fadeaway World.

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