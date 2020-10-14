Легенда «Лейкерс»: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис выиграют три титула подряд

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер считает, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис принесут команде три титула подряд.
«Если Джеймс и Дэвис продолжат и выиграют три титула, я думаю, их определенно следует признать великими товарищами по команде, у которых есть хотя бы один титул в составе «Лейкерс». Я верю в это и сделаю смелый прогноз — если «Лейкерс» выиграют чемпионат сейчас, то в целом сделают это трижды подряд. Я вижу, что у них будет какое-то обновление, будут новые люди, будут перестановки игроков и персонала», — приводит слова Купера Clutch Points.
Последний «три-пит» в НБА оформляли звёзды «Лейкерс» Коби Брайант и Шакил О'Нил в период с 2000 по 2002 годы, победив «Индиана Пэйсерз», «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Джерси Нетс» в финале НБА.
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