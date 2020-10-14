Мэджик Джонсон — Дончичу: Лука, давай переходи в «Лейкерс»!

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон призвал защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича присоединиться к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису в калифорнийском клубе.
«Лука, давай переходи в «Лейкерс»! Мне это нравится», — приводит слова Мэджика Clutch Points со ссылкой программу ESPN “First Take“.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета, игроки «Лейкерс», — 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию со счётом 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом — «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.
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