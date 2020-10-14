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Леброн Джеймс ответил на обвинения в том, что является «слитым Королём»

Леброн Джеймс ответил на обвинения в том, что является «слитым Королём»
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс адресовал язвительное послание критикам, которые перед стартом сезона говорили про него, что «Король слился».

Леброн разместил в «сториз» своего «инстаграма» фото из чемпионской раздевалки «Лейкерс», на котором он стоит облитый шампанским.

Фото: instagram.com/kingjames

Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом НБА – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов. Последний раз «Лейкерс» становились чемпионами в 2010 году.

Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3). Джеймс отыграл 260-й матч в плей-офф НБА. Таким образом, он вышел на чистое первое место по количеству игр в плей-офф, обойдя Дерека Фишера (259 матчей).

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