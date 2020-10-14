Главный тренер «Фенербахче»: ЦСКА добавил таланта в команду. У них ДНК победителей

Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.



«В ЦСКА много опытных игроков. Они также добавили новые имена в свой состав, добавили таланта в команду. Итудис — один из лучших тренеров Евролиги. ЦСКА — очень опытная команда, которая долгое время работает с одним и тем же специалистом и играет с одной философией.

Они привыкли играть вместе и обладают ДНК победителей. Мы понимаем, что эта встреча станет для нас важным вызовом. Очень ценный матч. Посмотрим, на каком уровне мы находимся в этой части сезона. ЦСКА — фаворит, но мы сконцентрируемся на мыслях о своей игре и плане на матч. А там посмотрим, что произойдёт на паркете», — приводит слова Кокошкова Eurohoops.