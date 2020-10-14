У «Лейкерс» был самый лёгкий путь к титулу в XXI веке

«Лос-Анджелес Лейкерс», ставший чемпионом НБА в сезоне-2019/2020, имел самую лёгкую сетку в плей-офф за последние 32 года, исходя из статистики побед и поражений соперников. Такие данные приводит портал Hoopshype

Соперники «Лейкерс» по всем раундам плей-офф («Портленд Трэйл Блэйзерс», «Хьюстон Рокетс», «Денвер Наггетс» и «Майами Хит») в среднем победили в 57,9% своих матчей в регулярном чемпионате.

Фото: hoopshype.com

В последний раз более лёгкая сетка тоже была у «Лейкерс» – в сезоне-1987/1988 (56,4%).

За всю историю НБА только 16 чемпионов имели в соперниках по плей-офф команды, побеждавшие в регулярке реже 57,9% случаев. А с момента объединения AБA и НБА в 1976 году только четыре чемпиона сталкивались с более лёгкой сеткой, согласно этой статистике.