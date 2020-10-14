Энес Кантер показал видео с жуткими неопознанными одноглазыми существами в ванной

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер поделился странным видео на своей странице в «твиттере». Он опубликовал ролик с неопознанными существами, похожими на червей, которые ползают по ванне. Баскетболист назвал их своими питомцами «мини Треморами».
«Новые питомцы. Мини Треморы такие милые», — написал он под видео.
На многочисленные вопросы пользователей, что же это за существа показаны в ролике, баскетболист не ответил. Подписчики Энеса стали шутить и делать отсылки к фильмам и сериалу «Дрожь земли» (Tremors).
Видео доступно на странице Энеса Кантера в "Твиттере".
Кантер в этом сезоне сумел принять участие в 58 матчах регулярного сезона за «Селтикс», набирая в среднем за игру 8,1 очка и 7,4 подбора за 16,9 минуты.
Энес выбран под 3-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Юта Джаз». Он также успел поиграть за «Оклахома-Сити Тандер» (2015-2017), «Нью-Йорк Никс» (2017-2019) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (2019).
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