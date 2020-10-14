В «Зените» отреагировали на присуждение двух технических поражений

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о решении Евролиги присудить команде технические поражения (0:20) в матчах 3-го и 4-го туров с «Басконией» и «Валенсией». «Зенит» не поехал в Испанию, поскольку находится на карантине из-за вспышки коронавируса.
«Решение Евролиги восприняли спокойно и с пониманием. Оно принято в соответствии с регламентом, а правила одни для всех. Мы знали, что нас ждёт, когда принимали решение о невозможности сыграть эти две игры. Осталось дождаться вердикта дисциплинарной комиссии Евролиги. Всё, что происходило в команде, мы оперативно доводили до сведения специалистов лиги и ежедневно предоставляли документальные подтверждения и мониторинг состояния игроков и тренеров. Думаю, с нашей стороны всё было корректно. Мы искренне желаем нашим соперникам не оказаться в такой ситуации», – приводит Церковного «Р-Спорт».
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