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В «Зените» отреагировали на присуждение двух технических поражений

В «Зените» отреагировали на присуждение двух технических поражений
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о решении Евролиги присудить команде технические поражения (0:20) в матчах 3-го и 4-го туров с «Басконией» и «Валенсией». «Зенит» не поехал в Испанию, поскольку находится на карантине из-за вспышки коронавируса.

«Решение Евролиги восприняли спокойно и с пониманием. Оно принято в соответствии с регламентом, а правила одни для всех. Мы знали, что нас ждёт, когда принимали решение о невозможности сыграть эти две игры. Осталось дождаться вердикта дисциплинарной комиссии Евролиги. Всё, что происходило в команде, мы оперативно доводили до сведения специалистов лиги и ежедневно предоставляли документальные подтверждения и мониторинг состояния игроков и тренеров. Думаю, с нашей стороны всё было корректно. Мы искренне желаем нашим соперникам не оказаться в такой ситуации», – приводит Церковного «Р-Спорт».

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