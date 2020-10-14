Джини Басс призналась, что сказал ей Леброн Джеймс сразу после победы в финале НБА

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс рассказала о разговоре с форвардом Леброном Джеймсом сразу после завоевания титула чемпиона НБА.

«Он сказал, что сделал то, для чего пришёл. «Это то, чего мы хотели достичь, и мы сделали это», — заявил Леброн. Я думаю, что наше объятие в тот момент действительно помогло уяснить эту мысль. Леброн выиграл несколько титулов. Он знает, что эти моменты нужно ценить и почитать», — приводит слова Басс Los Angeles Times.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.