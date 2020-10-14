Технические поражения «Зенита» могут отменить после поправок в протокол Евролиги

Руководство Евролиги вынесло предложение о поправках в особый протокол, принятый для сезона-2020/2021 из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира. Организация собирается разрешить перенос матчей командам, которые не могут набрать заявку из 8 игроков на матч из-за заражения коронавирусом.
Перенос матчей регулярного чемпионата был возможен только для клубов, которые не могли осуществить перелёт в место проведения встречи из-за нормативов безопасности, установленных в своей стране. Если поправки одобрят, то новое правило применится задним числом и к клубам, уже получившим технические поражения. Отмененные встречи, в том числе матчи «Зенита» в Испании с «Басконией» и «Валенсией», могут быть перенесены на более позднюю дату.
- 14 октября 2020
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